Аналитик спрогнозировал, как вырастет доллар до конца недели

По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, на начавшейся неделе доллар продолжит путь наверх.
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Как отметил эксперт в комментарии для myfin.by, «мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти», которая потянет за собой вниз и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.
«Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,95 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских», — спрогнозировал Иосуб.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.