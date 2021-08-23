Аналитик спрогнозировал, как вырастет доллар до конца недели

/ Экономика
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По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, на начавшейся неделе доллар продолжит путь наверх.

Фото pixabay.com

Как отметил эксперт в комментарии для myfin.by, «мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти», которая потянет за собой вниз и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.

«Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,95 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских», — спрогнозировал Иосуб.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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