Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Фото ФК «Шахтер»

Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0).

Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:

«Слуцк» — «Витебск» — 1:2;

«Сморгонь» — «Рух» — 1:1;

«Славия» — «Шахтер» — 0:4;

«Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;

«Минск» — «Неман» — 0:4;

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;

«Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.

Турнирное положение на данный момент следующее:

Шахтер — 47 очков (после 17 игр); БАТЭ — 44 (20); Рух — 40 (20); Динамо (Мн) — 39 (20); Гомель — 35 (19); Динамо (Бр) — 30 (20); Витебск — 27 (20); Минск — 24 (19); Энергетик-БГУ — 24 (19); Ислочь — 23 (20); Торпедо-БелАЗ — 22 (19); Неман — 21 (20); Слуцк — 18 (20); Славия — 14 (19); Сморгонь — 10 (20); Спутник — 7 (20).