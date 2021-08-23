Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство
Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0).
Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:
- «Слуцк» — «Витебск» — 1:2;
- «Сморгонь» — «Рух» — 1:1;
- «Славия» — «Шахтер» — 0:4;
- «Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;
- «Минск» — «Неман» — 0:4;
- «Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;
- «Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.
Турнирное положение на данный момент следующее:
- Шахтер — 47 очков (после 17 игр);
- БАТЭ — 44 (20);
- Рух — 40 (20);
- Динамо (Мн) — 39 (20);
- Гомель — 35 (19);
- Динамо (Бр) — 30 (20);
- Витебск — 27 (20);
- Минск — 24 (19);
- Энергетик-БГУ — 24 (19);
- Ислочь — 23 (20);
- Торпедо-БелАЗ — 22 (19);
- Неман — 21 (20);
- Слуцк — 18 (20);
- Славия — 14 (19);
- Сморгонь — 10 (20);
- Спутник — 7 (20).