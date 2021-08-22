Для «Спутника V» созданы обновления против новых штаммов коронавируса

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Российский Национальный исследовательский центр имени Гамалеи создал заготовки для обновления вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.

Фото НИЦ им. Гамалеи

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [менять вакцину], то мы к этому готовы», — заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Гинцбург уточнил, что пока «Спутник V» способен защитить от существующих мутаций.

Как пояснил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, для создания нового варианта вакцины нужны всего «одна-две недели молекулярно-биологической работы», отмечает РБК.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Спутник V Персона: Александр Чепурнов Александр Гинцбург

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