Для «Спутника V» созданы обновления против новых штаммов коронавируса
Российский Национальный исследовательский центр имени Гамалеи создал заготовки для обновления вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.
«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [менять вакцину], то мы к этому готовы», — заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.
Гинцбург уточнил, что пока «Спутник V» способен защитить от существующих мутаций.
Как пояснил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, для создания нового варианта вакцины нужны всего «одна-две недели молекулярно-биологической работы», отмечает