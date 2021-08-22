24-летняя скалолазка из Лодзи избрана Мисс Польши

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В Польше выбрана самая красивая девушка страны. За титул боролись две дюжины полек.

PAP/Grzegorz Momot

В итоге конкурс выиграла 24-летняя Агата Вдовяк, сообщает polskieradio.pl.

Победительница учится в вузе и работает моделью. По словам Агаты, ей нравится принимать новые вызовы, поэтому у нее много увлечений: «Одним из них является спорт, включая скалолазание и плавание. Я закончила курсы спасателей, кроме того, меня интересует автомобилестроение. Мне нравится чувствовать адреналин, который мне дают экстремальные виды спорта. Мне удалось тайно подняться на 120-метровую дымовую трубу в Лодзи, чтобы полюбоваться восходом солнца».

 

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Тэги: Польша Мисс Польши конкурс красоты Персона: Агата Вдовяк

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