Министр обороны Польши: проблема на границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля

По оценке министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, повреждение забора из колючей проволоки на польско-белорусской границе является результатом деятельности белорусских спецслужб.
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В своем микроблоге он написал, что проблема на границе — это «грязная игра Лукашенко и Кремля».
Как напоминает polskieradio.pl, польская армия совместно с Пограничной службой принимает участие в усилении защиты польско-белорусской границы. Уже проложено более 100 километров ограждения в пограничной полосе, а в ближайшее время будет проложено еще 50 километров.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.