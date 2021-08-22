Министр обороны Польши: проблема на границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля

По оценке министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, повреждение забора из колючей проволоки на польско-белорусской границе является результатом деятельности белорусских спецслужб.

Фото носит иллюстративный характер

В своем микроблоге он написал, что проблема на границе — это «грязная игра Лукашенко и Кремля».

Как напоминает polskieradio.pl , польская армия совместно с Пограничной службой принимает участие в усилении защиты польско-белорусской границы. Уже проложено более 100 километров ограждения в пограничной полосе, а в ближайшее время будет проложено еще 50 километров.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что вызвавший миграционный кризис в Литве Александр Лукашенко действует несамостоятельно , так он стремится оказать услугу Кремлю.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

Читайте также: