В белорусских обменниках появились новые курсы валют
В обменных пунктах банков, которые работают на территории Беларуси, установлены новые курсы основных иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,515, а купить по 2,517 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,545);
- евро 2,931 / 2,94 (2,97);
- 100 российских рублей 3,375 / 3,394 (3,44).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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