Дыхание осени все ближе и ближе — в страну идет прохлада

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируются лишь в некоторых северных регионах.

Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C;
  • Витебск +19..+21°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +20..+22°C;
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +20..+22°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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