Дыхание осени все ближе и ближе — в страну идет прохлада
Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируются лишь в некоторых северных регионах.
Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C;
- Витебск +19..+21°C;
- Гомель +22..+24°C;
- Гродно +20..+22°C;
- Могилев +21..+23°C;
- Минск +20..+22°C.