Дыхание осени все ближе и ближе — в страну идет прохлада

Сегодня погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки прогнозируются лишь в некоторых северных регионах.

Утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +19..+21°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +20..+22°C;

Могилев +21..+23°C;

Минск +20..+22°C.