На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу

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Серьезное ДТП случилось днем 21 августа на МКАД. Погибла молодая женщина.

Как сообщает ГАИ Минска, примерно в 16:35 27-летняя девушка на автомобиле «Фиат», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем «Ситроен».

После этого водитель «Фиата» потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в осветительную мачту.

Доставать пострадавшую из автомобиля пришлось спасателям при помощи специального инструмента.

Скорая забрала девушку, но по дороге в больницу она скончалась.

 

 

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Тэги: ДТП МКАД Город: Минск

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