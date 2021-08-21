На МКАД «Фиат» врезался в столб: 27-летняя девушка скончалась по дороге в больницу

Серьезное ДТП случилось днем 21 августа на МКАД. Погибла молодая женщина.

Как сообщает ГАИ Минска, примерно в 16:35 27-летняя девушка на автомобиле «Фиат», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем «Ситроен».

После этого водитель «Фиата» потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в осветительную мачту.

Доставать пострадавшую из автомобиля пришлось спасателям при помощи специального инструмента.

Скорая забрала девушку, но по дороге в больницу она скончалась.