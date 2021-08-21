COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.467 пациентов с инфекцией, умерли 11 человек

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.467 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписан 1.431 пациент.

 

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Беларуси зафиксировано 468.415 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 462.244 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18.457 тестов (днем ранее — 20.326). Всего в стране проведено 7.641.817 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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