COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.467 пациентов с инфекцией, умерли 11 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.467 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписан 1.431 пациент.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Беларуси зафиксировано 468.415 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 462.244 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18.457 тестов (днем ранее — 20.326). Всего в стране проведено 7.641.817 тестов.