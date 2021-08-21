COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.467 пациентов с инфекцией, умерли 11 человек
За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.467 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписан 1.431 пациент.
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Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18.457 тестов (днем ранее — 20.326). Всего в стране проведено 7.641.817 тестов.