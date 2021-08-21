В начале сентября в Минске состоится открытие после реконструкции стадиона «Динамо-Юни»

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3 сентября в Минске планируется торжественное открытие после реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

 

 

Ожидается, что первые матчи на нем пройдут уже будущей весной. Стадион рассчитан примерно на пять тысяч зрительских мест.

Как сообщает телеграм-канал Tribuna.com Беларусь, спортивный объект включает три поля. Основное имеет искусственное покрытие, заложена функция подогрева, что позволит проводить тренировки и матчи при любой погоде. Два поля поменьше предназначены для тренировок.

В пространстве под западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля, наверху будет работать кафе. Под северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта. А в южной будет располагаться действующая на базе клуба футбольная академия. Предусмотрены жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещение для приема пищи.

Напомним, с января 2013 года стадион «Динамо-Юни» был закрыт на реконструкцию.

Ожидается участие в открытии стадиона Александра Лукашенко. 
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Тэги: стадион Динамо-Юни открытие Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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