В начале сентября в Минске состоится открытие после реконструкции стадиона «Динамо-Юни»
3 сентября в Минске планируется торжественное открытие после реконструкции стадиона «Динамо-Юни».
Ожидается, что первые матчи на нем пройдут уже будущей весной. Стадион рассчитан примерно на пять тысяч зрительских мест.
Как сообщает телеграм-канал
В пространстве под западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля, наверху будет работать кафе. Под северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта. А в южной будет располагаться действующая на базе клуба футбольная академия. Предусмотрены жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещение для приема пищи.
Напомним, с января 2013 года стадион «Динамо-Юни» был закрыт на реконструкцию.
Ожидается участие в открытии стадиона Александра Лукашенко.