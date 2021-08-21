Сотрудники Пограничной службы Польши спасли 12 нелегалов, застрявших среди заводей реки Нарев

Пограничники увидели нелегальных мигрантов с вертолета – их окружали болотистые низины речной поймы, сообщает Пограничная служба Польши.

Из-за труднодоступности места вертолет не мог приземлиться рядом с терпящими бедствие людьми. После снижения высоты один из сотрудников погранохраны спрыгнул, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и координировать с этого места дальнейшие действия.

На островке находилось 12 человек, в том числе годовалый ребенок и двое подростков. Два человека нуждались в помощи врача, одного из них пришлось нести на носилках.

Нелегалов эвакуировали на лодках, ими оказались граждане Ирака и один – Египта, все они перешли границу с территории Беларуси. Двое были госпитализированы, остальные – доставлены в учреждение пограничной охраны в Наревце.