Сотрудники Пограничной службы Польши спасли 12 нелегалов, застрявших среди заводей реки Нарев

/ Беларусь-ЕС
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Пограничники увидели нелегальных мигрантов с вертолета – их окружали болотистые низины речной поймы, сообщает Пограничная служба Польши.

 

 

Из-за труднодоступности места вертолет не мог приземлиться рядом с терпящими бедствие людьми. После снижения высоты один из сотрудников погранохраны спрыгнул, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и координировать с этого места дальнейшие действия.

На островке находилось 12 человек, в том числе годовалый ребенок и двое подростков. Два человека нуждались в помощи врача, одного из них пришлось нести на носилках.

 

 

Нелегалов эвакуировали на лодках, ими оказались граждане Ирака и один – Египта, все они перешли границу с территории Беларуси. Двое были госпитализированы, остальные – доставлены в учреждение пограничной охраны в Наревце.

 
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Тэги: Беларусь-Польша граница нелегалы

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