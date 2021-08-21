Умерла старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова

В возрасте 92 лет ушла из жизни народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова.

Фото: скриншот видео ОНТ.

Старейшая белорусская актриса, уроженка Витебщины на сцене – с 1948 года, в Купаловском театре – с 1959 года. В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989-м за радиопостановки «Рыбаковай хаты» Коласа и «Хамуціўса» Кулешова удостоена Государственной премией БССР.

Галину Орлову прославила блестящая игра в спектаклях «Униженные и оскорбленные», «Врата бессмертия», «На дне», «Ревизор», «Страсти по Авдею» и других.

Актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью не менее известного Николая Еременко-младшего.

Пока не известны причины и обстоятельства смерти Галины Орловой. О дате прощания с актрисой объявят позже.