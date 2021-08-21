В Пуховичском районе 23-летнего парня насмерть придавило бревном

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Трагический инцидент случился вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района — погиб 23-летний работник одного из районных предприятий.

Мужчина загружал древесину в прицеп с помощью подъемника на тракторе. Когда последнее бревно начало скатываться, мужчина подбежал к прицепу, видимо, чтобы не дать бревну упасть. Однако удержать бревно не удалось — оно упало и придавило мужчину.

От полученных телесных повреждений работник скончался на месте.

По факту гибели мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 

 

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Тэги: несчастный случай погиб на работе придавило Город: Пуховичи

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