Тихановская призвала главу МВФ и министра финансов США заблокировать режиму доступ к средствам МВФ

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Светлана Тихановская направила письма главе МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом не допустить, чтобы средства фонда, предназначенные для народа Беларуси, пошли на репрессии против него.

Кристалина Георгиева. Фото: trud.bg.

В письмах Тихановская призвала запретить режиму доступ к специальным правам заимствования (SDR), в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

Тихановская аргументировала призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов. Она привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования ковида как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые переводы средств не должны помочь ему выиграть время для удержания власти.

Также Светлана Тихановская поблагодарила сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму доступ к 1 миллиарду долларов от МВФ. Тихановская и Менендес встречались во время ее визита в США, в знак поддержки встреча прошла в зале Сената, где традиционно принимают лидеров государств.

Переговоры о блокировке обмена SDR Тихановская вела во время многих своих встреч в США, отмечает пресс-служба белорусского демократического лидера.

 

 

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Тэги: Беларусь-МВФ кредит МВФ Персона: Кристалина Георгиева Джанет Йеллен Светлана Тихановская Роберт Менендес

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