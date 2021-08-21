Полуторагодовалая девочка почти четыре дня провела в лесу без еды и воды

В Смоленской области РФ найдена полуторагодовалая девочка, которая почти четыре дня провела в лесу без еды и воды.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с найденным ребенком, на кадрах которого малышку передали матери, после чего женщина с девочкой сели в машину скорой помощи. Ребенка покормили кашей и дали попить воды.

По данным регионального управления СК, девочка 2019 года рождения пропала утром 17 августа. Она ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Ребенка искали сотрудники СК, полиции, МЧС, военные, добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт», а также местные жители.

Девочку нашли 20 августа в лесу, в 4 км от дома. Как рассказали в «Сальваре», ребенок сам отозвался на голос. «Одна из групп остановилась на привал <...> и вдруг услышала тихий писк. Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное — живая», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».

По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочку доставили в местную больницу, позже ее могут транспортировать в Москву. «Ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику», — сказала она.