Беларусь ожидает новый фронтальный раздел

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Сегодня погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +20..+22°C;

Гомель +24..+26°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +22..+24°C;

Минск +20..+22°C.

Как сообщалось ранее, из-за гроз объявлен желтый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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