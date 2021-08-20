В Беларуси ликвидированы или находятся в процессе более 160 НКО

В 2021 году в Беларуси ликвидированы или находятся в процессе по меньшей мере 162 некоммерческих организации. Их список опубликовал Центр правовой трансформации Lawtrend совместно с Офисом европейской экспертизы и коммуникации (OEEC).

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В перечне ликвидируемых НКО правозащитные, экологические, образовательные, исследовательские, социальные, благотворительные, спортивные и другие организации.

Как сообщила в комментарии БелаПАН директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко, в настоящий момент этот список достаточно полный, поскольку организация отслеживает всю информацию о ликвидации НКО, которая появляется в открытых источниках. Тем не менее, считает она, число ликвидируемых организаций будет увеличиваться, поскольку представители власти акцентировали внимание и называли «деструктивными структурами» большее число НКО.

Кроме того, отметила эксперт, в июле массово ликвидировались организации в форме учреждений, где этот процесс проходит в упрощенном порядке — решением регистрирующего органа. «Например, 22 июля мы обнаружили, что одним решением Мингорисполкома ликвидировано около 40 учреждений, зарегистрированных в Минске», — отметила Смолянко.

Общественные объединения, по ее словам, ликвидируются решением суда, и этот процесс может занять больше времени, включая время на обжалование. «Я уже точно знаю, что есть несколько общественных объединений, которых нет в нашем перечне, но в отношении которых поданы иски о ликвидации. Пока этой информации нет в открытых источниках, ее нет и в нашем списке. Но похоже на то, что общественные организации будут продолжать ликвидировать», — добавила эксперт.

По ее словам, в Беларуси проходит уже третья волна принудительной ликвидации общественных организаций. Первые две прошли в 1999-м и 2001—2004 годах. Однако сейчас, считает Смолянко, давление оказывается «на порядок больше».

«Это не только ликвидация. Во многих организациях изъята техника, документация, опечатаны офисы. Многие руководители и члены общественных объединений и других некоммерческих организаций не знают, возбуждены ли против них уголовные дела, являются ли они подозреваемыми по уголовным делам. Есть люди, которые находятся в местах лишения свободы — например, правозащитники центра «Весна», — отметила она.

Тем не менее Смолянко считает, что «такими методами остановить гражданское общество невозможно». «Людям свойственно объединяться и свойственно реагировать на вызовы. И уже многие организации заявили, что продолжат работу. Понятно, что не все. Некоторые организации, естественно, не восстанут из пепла. Но я уверена, что появятся новые организации и объединения как противодействие этим вызовам», — отметила она.

По словам эксперта, сложнее всего работать в незарегистрированном статусе будет социальным организациям, поскольку они представляют интересы определенных уязвимых групп и вынуждены взаимодействовать с государством.

«Но государство не признает негосударственные организации, их деятельность запрещена, и есть сложности с доступом к финансам, потому что социальные организации живут прежде всего на пожертвования», — пояснила Ольга Смолянко.

«Есть очень большая вероятность того, что общество потеряет очень сильно в связи с тем, что принудительно ликвидируются не только организации, которые, возможно, с точки зрения государства представляют какую-то опасность, но и социальные, образовательные организации», — добавила она.

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