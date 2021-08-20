Минюст намерен через суд ликвидировать «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», сообщается на сайте организации.

20 августа объединение получило письмо из Верховного суда, в котором уполномоченному представителю «Бацькаўшчыны» предложено явиться 25 августа на слушание в порядке подготовки к судебному разбирательству.

«Оказывается, Министерство юстиции постановило, что с 15 июля 2021 года руководящий и контрольно-ревизионный органы ММО «ЗБС «Бацькаўшчына» являются нелегитимными, а 27 июля министерство даже исключило информацию о руководителе «Бацькаўшчыны» из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — отметили в объединении. — Причина — перенос VIII Съезда белорусов мира на следующий год из-за ограничений, наложенных мировой коронавирусной пандемией. За перенос проголосовала Большая рада «ЗБС «Бацькаўшчына».

«При этом решение о переносе съезда принималось после консультаций с Минюстом: каким образом провести эту процедуру, чтобы не нарушить ни законодательство, ни устав. Именно Минюст подтвердил, что у Большой рады есть все полномочия принять такое решение, после чего вопрос переноса был вынесен на письменное голосование», — подчеркнули в организации.

Около двух месяцев назад Минюст начал внеплановую проверку деятельности «Бацькаўшчыны», потребовав от руководства предоставить массив оригинальных документов за последние несколько лет.

В июле организация получила два письменных предупреждения министерства: за не опубликованный на официальном сайте zbsb.org отчет о деятельности («Бацькаўшчына» направила отчет напрямую в Минюст, что, как утверждают в объединении, по законодательству избавило их от необходимости публиковать документ), а также за неустранение выявленных в ходе проверки нарушений в период с 14 по 22 июля.

«Устранение нарушений не представлялось возможным из-за того, что утром 14 июля в офисе объединения прошел обыск, после чего помещение было опечатано Следственным комитетом. До сих пор неизвестно, что именно было конфисковано из офиса объединения. Сегодня, 20 августа, организация получила ответ от СК, из которого следует, что в отношении объединения начато дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК», — пояснили в «Бацькаўшчыне».

Международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году на волне национального возрождения и работало все эти годы на то, чтобы консолидировать белорусов в стране и за ее пределами ради развития Беларуси. Объединение организовывало мероприятия и акции, направленные на укрепление белорусской национальной идентичности посредством воспитания уважения и углубления знаний о родном языке, культуре, истории, последовательно выступало в защиту прав и интересов белорусов зарубежья. Именно благодаря объединению в 2014 году был принят закон «О белорусах зарубежья», а съезды белорусов мира «Бацькаўшчыны» стали настоящей общенациональной платформой для обсуждения актуальных для Беларуси и ее зарубежья вопросов и проблем», — подчеркнули в организации.