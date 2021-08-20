Лукашенко одобрил документальную основу для переговоров о российских военных объектах на территории Беларуси

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Александр Лукашенко 20 августа подписал указ № 321, который касается вопросов функционирования на территории Беларуси российских военных объектов.

РЛС «Волга». Фото mil.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, этим указом он одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России «о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года». Также в качестве основы для переговоров одобрен проект межправительственного протокола «о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания «Узла Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года».

«Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов», — отметили в пресс-службе Лукашенко.

 

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Тэги: российские военные объекты Персона: Александр Лукашенко

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