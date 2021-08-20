Облсуд оставил в силе наказание краеведу, опубликовавшему в соцсети архивное фото

Областной суд оставил в силе решение о 7 сутках витебскому краеведу, который опубликовал в соцсети фото 1944 года со свастикой.

Областной суд 20 августа рассмотрел жалобу краеведа и фотохудожника Виктора Борисенкова на решение суда Октябрьского района Витебска.

13 августа судья этого суда Владимир Цариков посчитал Борисенкова виновным по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики») и назначил ему 7 суток ареста.

Краевед опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографии освобожденного в 1944 году Витебска. На одном кадре — советские солдаты, которые держат трофей — флаг со свастикой. Это увидели силовики и составили протокол по ст. 19.10 КоАП.

Борисенков подал жалобу на решение районного суда. Однако судья областного суда Ирина Смолякова сегодня оставила его в силе — то есть краевед отбудет арест.

Из суда Виктор Борисенков пошел домой, его не задержали. Но, как пояснили юристы, теперь в любой момент к нему могут прийти из милиции или позвонить оттуда и попросить, чтобы он сам явился отбывать «сутки».

Краевед недоумевает, почему оба суда сочли фото с воинами-освободителями «демонстрацией нацизма»:

— Это архивный снимок, сделанный в Витебске в 1944 году. На нем наши солдаты держат трофей - флаг поверженного врага. Я не скинхед, не неонацист. Я популяризирую нашу историю. В моей коллекции 2300 фото, из них многие редкие. К ним обращаются горожане, музейщики, историки. Два мои деда погибли на войне. И меня обвинили в «пропаганде нацизма». Как это возможно? — спросил он у судьи Ирины Смоляковой.