В Минске после отравления метадоном умер подросток

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В Минске после отравления метадоном умер 17-летний парень.

Как сообщили в МВД, в начале июля в одну из минских больниц в состоянии наркотического отравления были доставлены трое парней 16 и 17 лет.

Отмечается, что запрещенный товар им продал 18-летний минчанин.

Сегодня милицейское ведомство сообщило, что один из подростков скончался (изначально врачи оценивали состояние его здоровья, как критическое).

По данным правоохранителей, число передозировок от наркотиков выросло на 41%, в том числе в пять раз больше стало таких случаев среди несовершеннолетних. Число летальных исходов увеличилось на 67%.

 

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Тэги: наркотики Город: Минск

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