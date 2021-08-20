ЕPАМ закрывает четыре больших офиса в Минске

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Лидер отечественной ИТ-отрасли — компания ЕPАМ — приняла решение о закрытии в Минске четырех больших офисов.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин, причиной этого названо желание почти 85% сотрудников работать из дома или смешанный формат.

В частности будут закрыты офисы: Клары Цеткин, 51 (с 15 сентября), Притыцкого, 27 (с 15 октября), Тиражная, 150 (с 31 октября), Дзержинского, 104а (с 15 ноября).

«Для арендодателей — это катастрофа», — добавил специалист.

 

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Тэги: ЕPАМ IT Персона: Сергей Лавренкин

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