Политзаключенные Андрей Александров и Ирина Злобина собираются пожениться в СИЗО

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Белорусский медиаменеджер Андрей Александров и активистка Ирина Злобина, которые признаны политзаключенными, собираются пожениться.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщила руководитель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, за время своего пребывания в СИЗО №1 она видела много людей, которые оказались за решеткой за политику.

«Со мной в камере были Марфа Рабкова из «Весны», Алла Лапатко из T*T.by. Я видела Андрея Александрова, он бодр, держится, они с Ирой  собираются расписаться в СИЗО. Встречала Олю Лойко, она тоже бодра. Я видела Людмилу Чекину в самом начале, и она тоже молодец. Все очень хорошо держатся, нет слез, нет уныния», — сказала Слуцкая.

 

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Тэги: дело Александрова свадьба в СИЗО Персона: Андрей Александров Ирина Злобина Юлия Слуцкая

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