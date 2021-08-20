Ходорковский о ситуации с нелегальными мигрантами: не верю, что Лукашенко действует в одиночку

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, вызвавший миграционный кризис в Литве Александр Лукашенко действует несамостоятельно, так он стремится оказать услугу Кремлю.

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«Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Действует ли Лукашенко в одиночку - я лично в это абсолютно не верю, он оказывает услугу Кремлю», — приводит delfi.lt слова политика.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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