В ЕАЭС будет создана Евразийская перестраховочная компания

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет создана Евразийская перестраховочная компания (ЕПК). Проект международного договора об учреждении и деятельности ЕПК должен быть разработан в течение шести месяцев.

ЕПК может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов стран ЕАЭС, а также международных финансовых институтов.

Уставный капитал ЕПК может составить 200 млн долларов, а потенциальная емкость — до 2 млрд долларов.

«Создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Перестрахование сможет выступать альтернативой государственной гарантии стран ЕАЭС, если такая гарантия является условием финансирования или страхования проекта.

Как ожидается, ЕПК приступит к работе в 2023 году, отмечает пресс-служба ЕЭК.