Дятловский дворец Радзивиллов выставили на аукцион за 145 рублей

Дворец Радзивиллов в городе Дятлово Гродненской области уже выставлялся на торги, но безрезультатно. Последний аукцион прошел в марте, тогда дворец пытались продать за 12 тысяч долларов.

Фото: телеграм-канал «Спадчына»

Новые торги состоятся 15 сентября по адресу: Гродно, улица 17 Сентября, 39. Актуальная цена — 145 рублей.

Дворцу уже 270 лет, пока он принадлежит местному райисполкому.

Покупатель получает возможность пользоваться участком в течение 50 лет, провести реконструкцию, реставрацию и благоустройство объекта. Начать использовать объект нужно не позднее трех лет от даты покупки.