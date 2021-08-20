С сентября 2020-го Литва выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз

/ Беларусь-ЕС
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С сентября 2020 года гражданам Беларуси было выдано около 20 тысяч национальных литовских виз, 834 белоруса получили специальное разрешение на въезд в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, 206 белорусов сделали запрос на предоставление убежища в Литве.

Об этом было заявлено 20 августа в Вильнюсе во время встречи белорусского демократического лидера Светланы Тихановской с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Они обсудили безопасность белорусских организаций и СМИ в Литве.

«Сейчас очень важно, чтобы все, кто вынужденно оказался за границей, могли чувствовать себя в безопасности. И мы благодарны Литве за все усилия и помощь, которую страна оказывает релокантам, пока они не могут вернуться домой», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

 

 

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Тэги: Беларусь-Литва Персона: Агне Билотайте Светлана Тихановская

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