С сентября 2020-го Литва выдала белорусам около 20 тысяч национальных виз

С сентября 2020 года гражданам Беларуси было выдано около 20 тысяч национальных литовских виз, 834 белоруса получили специальное разрешение на въезд в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, 206 белорусов сделали запрос на предоставление убежища в Литве.

Об этом было заявлено 20 августа в Вильнюсе во время встречи белорусского демократического лидера Светланы Тихановской с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Они обсудили безопасность белорусских организаций и СМИ в Литве.

«Сейчас очень важно, чтобы все, кто вынужденно оказался за границей, могли чувствовать себя в безопасности. И мы благодарны Литве за все усилия и помощь, которую страна оказывает релокантам, пока они не могут вернуться домой», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.