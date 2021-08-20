Грузовик насмерть сбил женщину в Витебской области

В Витебской области женщина попала под колеса грузовика, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Фото: ГАИ

«Около 3:50 водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомобиле MAN по дороге Лепель — Полоцк — граница РФ со стороны Полоцка в сторону Лепеля, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части женщину 1966 года рождения. В результате ДТП она скончалась на месте», — рассказали в УВД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении в темное время суток.