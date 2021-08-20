Семья из Новополоцка — мама, папа и старшая дочь — поступила в университет культуры

/ Культура
Просмотров: 58

Не совсем обычные первокурсники зачислены в этом году в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ). Студентами стала семья Раньшевых из Новополоцка — мама Екатерина, папа Александр и старшая дочь Дарья.

Как сообщает сайт БГУКИ, супруги будут обучаться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремёсла)», а их дочь — на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность».

Александр и Екатерина еще в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись». Последние пятнадцать лет супруги занимаются дизайном мебели и интерьера на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке. Екатерина в свободное время увлекается росписью одежды, ведет об этом блог.

Вместе с дочерью они посетили день открытых дверей в БГУКИ, где и услышали о кафедре народного декоративно-прикладного искусства, а Дарья предложила попробовать поступать в университет всем вместе.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БГУКИ первокурсники Персона: Александр Раньшев Дарья Раньшева Екатерина Раньшева Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Ложка в бочке. Ирина Дорофеева и Ким Брейтбург представили мюзикл «Казанова»

Ложка в бочке. Ирина Дорофеева и Ким Брейтбург представили мюзикл «Казанова»

Сцену для Университета культуры не могут построить уже шесть лет

Сцену для Университета культуры не могут построить уже шесть лет