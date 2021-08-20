Фотограф Дмитрий Дмитриев вышел на свободу после 15 суток ареста

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Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение милиции».

Источник: Svaboda.org

Утром 5 августа Дмитрий успел написать в соцсетях: «Они пришли ко мне». После этого его доставили на допрос в Следственный комитет, обыск в квартире не производился, , сообщает «Радыё Свабода».

Суд приговорил его к 15 суткам лишения свободы за якобы «неподчинение сотрудникам милиции».
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Тэги: Новы час задержания журналистов Персона: Дмитрий Дмитриев

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