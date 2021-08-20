Четыре человека пострадали ночью на МКАД

В ночном ДТП пострадали четыре человека, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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По предварительной информации, 41-летний водитель «Мерседеса» ехал по внутреннему кольцу МКАД в направлении Партизанского проспекта и столкнулся с попутным «Опелем». От удара «Мерседес» отбросило на металлическое ограждение.

Оба водителя и два пассажира «Опеля» получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

«Установлено, что водитель "Мерседеса" в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 0,92 промилле алкоголя», — добавили в УГАИ.