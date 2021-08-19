Белорусская Рада культуры требует прекратить аккредитацию кинофестиваля «Лістапад»

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К президенту Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров обратилась Белорусская Рада культуры.

«Проведение международного мероприятия невозможно в стране, где деятелей культуры и в принципе всех несогласных репрессируют», — отмечает в письме глава Рады Сергей Будкин.

В этом году Минский международный кинофестиваль «Лістапад» запланирован на 20-26 ноября. Его проведет «Беларусьфильм», а не Центр визуальных искусств Art Corporation, как раньше.
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Тэги: кинофестиваль Лiстапад Белорусская Рада культуры Art Corporation Персона: Сергей Будкин