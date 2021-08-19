Силовики приехали в офисы резидента ПВТ SolbegSoft

/ Общество
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В минском и брестском офисах крупной ИТ-компании SolbegSoft прошли обыски.

Источник: solbeg.com

По сообщению Svaboda.org, во время обыска сотрудники находились на своих местах. Обыск длился несколько часов. Из брестского офиса изъяли все оборудование.
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Тэги: SolbegSoft ПВТ обыск ДФР

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