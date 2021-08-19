Силовики приехали в офисы резидента ПВТ SolbegSoft 19.08.2021 / 16:27 / Общество Просмотров: 66 A- A+ В минском и брестском офисах крупной ИТ-компании SolbegSoft прошли обыски. Источник: solbeg.com По сообщению Svaboda.org, во время обыска сотрудники находились на своих местах. Обыск длился несколько часов. Из брестского офиса изъяли все оборудование. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: SolbegSoft ПВТ обыск ДФР Другие материалы на эту тему: Силовики задержали известных белорусских правозащитников Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла» Белорусский ИТ-сектор под давлением. Случится ли массовый релокейт? В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести