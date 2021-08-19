На 20 августа объявили желтый уровень опасности

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Желтый уровень опасности объявлен на 20 августа из-за неблагоприятного погодного явления в Беларуси, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу, в пятницу днем местами по западу республики ожидаются грозы. Там же пройдут кратковременные дожди. В целом в стране будет преимущественно без осадков.

Дневная температура воздуха 20 августа составит от +20 °С по северо-западу и до +27 °С по юго-востоку Беларуси.
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Тэги: погода желтый уровень опасности

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