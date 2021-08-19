Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати, Азаренко идет дальше

Прима отечественного тенниса Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжит выступления.

Фото из микроблога турнира в Цинциннати

Соболенко не смогла преодолеть барьер в лице испанки Паулы Бадосы — 7:5, 2:6, 6:7.

А вот Азаренко смогла выйти в третий раунд, одолев американку Элисон Риске — 6:2, 7:5.

Следующей соперницей экс-первой ракетки мира будет нынешний лидер рейтинга австралийка Эшли Барти.