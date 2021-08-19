За сутки в Беларуси выявлено 1355 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1355 новых случаев COVID-19 , умерли 12 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из больниц выписаны 1408 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 465 210 человек с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 459 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 457 тестов на коронавирус (днем ранее — 21 581). Всего в Беларуси проведено 7 603 034 теста.

По информации Минздрава, более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн — прошли полный курс вакцинации.

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