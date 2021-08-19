За сутки в Беларуси выявлено 1355 новых случаев COVID-19

/ Общество
Просмотров: 27

За последние сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1355 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из больниц выписаны 1408 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 465 210 человек с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 459 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 457 тестов на коронавирус (днем ранее — 21 581). Всего в Беларуси проведено 7 603 034 теста.

По информации Минздрава, более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн — прошли полный курс вакцинации.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид