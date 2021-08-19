Биржа: доллар и евро выросли на торгах 19 августа

Американская и европейские валюты укрепились на торгах в четверг, 19 августа.

Доллар вырос на 0,123 пункта — 2,5191 белорусского рубля, а евро на 0,0053 пункта — 2,944 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь свои позиции сдал на 0,0124 пункта — 3,3993 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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