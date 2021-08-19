Литва рассчитывает к сентябрю вакцинировать 70% жителей страны

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70% жителей в Литве удастся привить к сентябрю.

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В этой связи, по мере улучшения ситуации, можно будет пересмотреть введенные в стране ограничения, считает министр здравоохранения Арунас Дулькис, пишет delfi.lt .

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