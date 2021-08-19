Литва рассчитывает к сентябрю вакцинировать 70% жителей страны

/ Мир
Просмотров: 15

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70% жителей в Литве удастся привить к сентябрю.

Фото носит иллюстративный характер

В этой связи, по мере улучшения ситуации, можно будет пересмотреть введенные в стране ограничения, считает министр здравоохранения Арунас Дулькис, пишет delfi.lt.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Арунас Дулькис

Другие материалы на эту тему:

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид