Доллар серьезно укрепляется утром в среду
Американская валюта существенно растет на открытии торгов на БВФБ в среду, 19 августа.
По данным на 10:15 основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
- доллар — 2,5218 белорусского рубля (+0,015 пункта);
- евро — 2,945 белорусского рубля (+0,0063 пункта);
- российский рубль — 3,4095 белорусского рубля за 100 российских (−0,0022 пункта).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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