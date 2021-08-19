Доллар серьезно укрепляется утром в среду

Американская валюта существенно растет на открытии торгов на БВФБ в среду, 19 августа.

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По данным на 10:15 основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

доллар — 2,5218 белорусского рубля (+0,015 пункта);

евро — 2,945 белорусского рубля (+0,0063 пункта);

российский рубль — 3,4095 белорусского рубля за 100 российских (−0,0022 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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