Православные отмечают Яблочный спас

Сегодня православные верующие отмечают один из 12 наиважнейших христианских праздников — Преображение господа бога и Спаса Иисуса Христа.

Этот праздник связан с библейским событием, когда Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками на Фаворскую гору и там предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть им свою божью сущность.

Своим преображением он показал людям, какими станут они в будущей жизни и как преобразится тогда весь мир.

Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

Как и большинство христианских праздников, Преображение связано с языческим праздником. В данном случае, с праздником урожая, когда лето переходило в осень. В этот день принято благословлять плоды нового урожая. У славян это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник также называют Яблочный спас.

В этот день в церквях освящают не только яблоки (освященными дарами принято делиться с родственниками, а также с неимущими):

другие фрукты;

выпечку с фруктами;

хлеб;

соль;

хрен;

мед;

цветы;

колосья пшеницы.

При этом категорически запрещается класть в корзину для освящения в церкви спиртные напитки и мясные продукты.

Также запрещено:

выполнять любую работу по дому;

прогонять насекомых и убивать их;

ругаться и ссориться;

желать кому-либо зла;

есть непостные продукты, так как продолжается Успенский пост.

В этот день предки определяли, какой будет зима: если день ясный, то зиме быть суровой.