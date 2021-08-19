Православные отмечают Яблочный спас

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Сегодня православные верующие отмечают один из 12 наиважнейших христианских праздников — Преображение господа бога и Спаса Иисуса Христа.

Этот праздник связан с библейским событием, когда Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками на Фаворскую гору и там предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть им свою божью сущность.

Своим преображением он показал людям, какими станут они в будущей жизни и как преобразится тогда весь мир.

Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

Как и большинство христианских праздников, Преображение связано с языческим праздником. В данном случае, с праздником урожая, когда лето переходило в осень. В этот день принято благословлять плоды нового урожая. У славян это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник также называют Яблочный спас.

В этот день в церквях освящают не только яблоки (освященными дарами принято делиться с родственниками, а также с неимущими):

  • другие фрукты;
  • выпечку с фруктами;
  • хлеб;
  • соль;
  • хрен;
  • мед;
  • цветы;
  • колосья пшеницы.

При этом категорически запрещается класть в корзину для освящения в церкви спиртные напитки и мясные продукты.

Также запрещено:

  • выполнять любую работу по дому;
  • прогонять насекомых и убивать их;
  • ругаться и ссориться;
  • желать кому-либо зла;
  • есть непостные продукты, так как продолжается Успенский пост.

В этот день предки определяли, какой будет зима: если день ясный, то зиме быть суровой.

 

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Тэги: религия яблочный спас

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