Православные отмечают Яблочный спас
Сегодня православные верующие отмечают один из 12 наиважнейших христианских праздников — Преображение господа бога и Спаса Иисуса Христа.
Этот праздник связан с библейским событием, когда Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками на Фаворскую гору и там предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть им свою божью сущность.
Своим преображением он показал людям, какими станут они в будущей жизни и как преобразится тогда весь мир.
Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.
Как и большинство христианских праздников, Преображение связано с языческим праздником. В данном случае, с праздником урожая, когда лето переходило в осень. В этот день принято благословлять плоды нового урожая. У славян это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник также называют Яблочный спас.
В этот день в церквях освящают не только яблоки (освященными дарами принято делиться с родственниками, а также с неимущими):
- другие фрукты;
- выпечку с фруктами;
- хлеб;
- соль;
- хрен;
- мед;
- цветы;
- колосья пшеницы.
При этом категорически запрещается класть в корзину для освящения в церкви спиртные напитки и мясные продукты.
Также запрещено:
- выполнять любую работу по дому;
- прогонять насекомых и убивать их;
- ругаться и ссориться;
- желать кому-либо зла;
- есть непостные продукты, так как продолжается Успенский пост.
В этот день предки определяли, какой будет зима: если день ясный, то зиме быть суровой.