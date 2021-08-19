Что происходит с Кристиной Тимановской

Руководитель департамента по проведению спортивной реформы BSSF Вадим Кривошеев рассказал о ситуации с гражданством легкоатлетки Кристины Тимановской.

По его словам, спортсменка «на данный момент гражданка Беларуси, поэтому выступала под флагом этой страны».

«К сожалению, вынужден сказать, что она пока гражданка Беларуси. Процесс получения вида на жительство в Польше идет полным ходом, но со сменой спортивного гражданства все сложнее. Но и этот процесс запущен», — отметил специалист.

Он напомнил, что Тимановской в Польше предложили стипендию, оказали спонсорскую помощь.

«Когда спортсмен хочет выступать за другую сторону, то он попадает в некий карантин, который в легкой атлетике может длиться до трех лет. Но это, насколько мы понимаем, происходит в том случае, если федерации между собой договорились», — подчеркнул Кривошеев.

По его словам, почти на всех стартах, за исключением Олимпиады, спортсмену достаточно иметь вид на жительство в стране, чтобы выступать под ее флагом: «В качестве же переходной фазы Тимановская может выступать как нейтральный атлет».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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