В России разбился еще один военный самолет – уже второй с начала недели

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В Астраханской области во время учебного полета разбился истребитель МиГ-29. По данным российских ВКС, пилот погиб.

Авиакатастрофа произошла на территории полигона Ашулук.

По данным Южного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рядом с аэродромом Кубинка 17 августа потерпел крушение опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.

 

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Тэги: авиакатастрофа Город: Астрахань

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