Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь

/ Общество
Просмотров: 33

Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков (лишь по северо-западу пройдут дожди), местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +19..+21°C;
  • Могилев +23..+25°C;
  • Минск +20..+22°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко