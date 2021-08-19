Неустойчивые воздушные массы окутают Беларусь
Сегодня погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления (днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс).
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков (лишь по северо-западу пройдут дожди), местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный порывистый, местами по северо-западу сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +21..+23°C;
- Витебск +21..+23°C;
- Гомель +23..+25°C;
- Гродно +19..+21°C;
- Могилев +23..+25°C;
- Минск +20..+22°C.