Госпогранкомитет ответил на обвинения литовской стороны

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Пограничный комитет Беларуси прокомментировал видео из интернета, на котором белорусские пограничники нарушают границу с Литвой.

По словам пограничного комитета, литовская сторона не предоставляет объективных свидетельств к своим обвинениям, и это подтверждает необоснованность выдвинутых претензий, а также провокацию с целью создать информационный резонанс. В это же время, у белорусского отряда есть доказательства того, что 17 августа была предпринята попытка принудительно перевести мигрантов из Литвы на территорию республики.

Органом государственного управления также подчеркивается, что в ходе событий во вторник люди в форме и с оружием применяли насилие по отношению к беженцам. Белорусские пограничники перекрыли движение для выталкиваемых зарубежных граждан с целью предотвратить незаконное пересечение границы. После этого нарушения границы не произошло.
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Тэги: ГПК Беларусь-Литва-граница

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