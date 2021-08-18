Следственный комитет объяснил новую атаку на БелаПАН

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Следственный комитет прокомментировал оперативно-следственные действия, которые утром 18 августа были проведены в отношении пятерых действующих и одного бывшего сотрудника информационной компании БелаПАН.

«Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы», — сообщила пресс-служба ведомства.

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 УК задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН — Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина», — указано в сообщении. С их участием проводятся неотложные следственные действия.

Следствием также инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже якобы выявлены нарушения налогового законодательства. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН, заключили в СК.

Отметим, что Дмитрий Новожилов на данный момент не является должностным лицом БелаПАН. Новожилов ранее был директором компании, но уволился по собственному желанию в январе этого года.

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: БелаПАН обыск в БелаПАН Персона: Дмитрий Новожилов Екатерина Боева Ирина Левшина

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