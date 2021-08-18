У журналиста БелаПАН Захара Щербакова изъяли технику

/ Общество
Просмотров: 34

К корреспонденту БелаПАН Захару Щербакову пришли с обыском в 7 часов 18 августа. У него изъяли ноутбук, телефон и флешки.

По информации БелаПАН, к Захару пришли примерно в 7 часов утра, закончили обыск спустя два часа. В постановлении на обыск было указано, что он проводится в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь идет о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.

Затем журналиста повезли в офис «Белтелекома» на улице Захарова, 55, где расположена хостинг-площадка (Международный центр коммутации). Там в его присутствии изъяли сервер БелаПАН.

После этого журналиста отвезли на допрос в управление Следственного комитета. Его отпустили, взяв подписку о неразглашении.

Бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова после допроса привезли в ИВС на Окрестина. Там же находятся директор и главред БелаПАН Ирина Левшина и бухгалтер Екатерина Боева.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БелаПАН обыск изъятие техники Персона: Захар Щербаков

Другие материалы на эту тему:

Обыски и задержания в информационной компании БелаПАН

Обыски и задержания в информационной компании БелаПАН

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск

Под уголовным прессом. В офисе БелаПАН проходит обыск