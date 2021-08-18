В Минске приостановили госрегистрацию ИП

По техническим причинам временно не ведется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их госрегистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР.

Такая информация размещена на странице управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома.

Специалисты пока затрудняются назвать примерные сроки возобновления работы.

За семь месяцев текущего года в Минске зарегистрировали 2689 юрлиц и 5408 ИП.