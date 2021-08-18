Телеграм-каналы «кибер-партизан» признали экстремистскими

/ Общество
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Суд Центрального района Минска признал экстремистскими телеграм-каналы «Кибер-партизаны» и «Кибер-сливы».

Основанием для этого стали материалы проверки ГУБОПиК, сообщает пресс-служба МВД.

Указанные информационные ресурсы публиковали материалы, «направленные на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов и представителей органов госуправления, а также на разжигание социальной вражды», указано в сообщении.

Распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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Тэги: ГУБОПиК

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