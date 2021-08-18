В Беларуси смертность от COVID-19 за сутки вновь составила 12 человек
В Беларуси вторые сутки подряд смертность от COVID-19 составляет 12 человек.
По данным Минздрава, за минувшие сутки зарегистрирован 1061 новый пациент с COVID-19, выписаны — 1016.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы — 463 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период недуг забрал уже 3 637 жизней.
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