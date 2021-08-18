«Дерзкая провокация». МИД Литвы выразил Беларуси протест против неоднократного нарушения госграницы
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Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократного нарушения государственной границы.
Внешнеполитическое ведомство потребовало как можно скорее принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.
Отмечается, что накануне, 17 августа, 12 белорусских силовиков в экипировке для подавления массовых беспорядков
«Подобные действия следует рассматривать как дерзкую провокацию и грубое нарушение положений литовско-белорусского соглашения о правовом режиме государственной границы», — говорится в ноте.
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