«Дерзкая провокация». МИД Литвы выразил Беларуси протест против неоднократного нарушения госграницы

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Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократного нарушения государственной границы.

Фото pixabay.com

Внешнеполитическое ведомство потребовало как можно скорее принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Отмечается, что накануне, 17 августа, 12 белорусских силовиков в экипировке для подавления массовых беспорядков пытались вытолкнуть на территорию Литвы группу из 35 мигрантов.

«Подобные действия следует рассматривать как дерзкую провокацию и грубое нарушение положений литовско-белорусского соглашения о правовом режиме государственной границы», — говорится в ноте.

 

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Тэги: Баларусь-Литва Беларусь-Литва-граница

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